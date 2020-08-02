2020-08-02T10:52:25+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге злостный рецидивист тиранил старушек

Мужчина грабил квартиры старушек
Лев ИСТОМИН
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Мужчина попался на грабеже пенсионеров. Фото: пресс-группа УМВД России по ЕкатеринбургуМужчина попался на грабеже пенсионеров. Фото: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полиция поймала серийного грабителя старушек. Злостный рецидивист, неоднократно судимый ранее, придумал циничный способ «заработка»: мужчина проникал в квартиры пенсионеров и грабил их.

В конце июля 2020 года в полицию стали поступать тревожные звонки о нападениях на пожилых людей. Так, 29 июля бабушка выходила из дверей квартиры в доме №74 по улице Степана Разина. В этот момент ее сбил с ног крепкий мужчина, после чего забежал в ее квартиру и украл золотые украшения.

Допрос подозреваемого в нападении на старушек в Екатеринбурге.Мужчина проникал в квартиры бабушек, после чего забирал у них деньги и золото. Видео: УМВД РФ по Екатеринбургу

Уже на следующий день негодяй атаковал 90-летнюю старушку в доме №72 по улице Отто Шмидта, украв из ее квартиры 8 тысяч рублей.

На следующий день, 31 июля, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 поймали злоумышленника, который на допросе признал вину в серии нападений. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж с незаконным проникновением в жилище». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Грабитель бабушек помещен под стражу.

- Полицейские располагают информацией о причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям в Екатеринбурге. Граждан, которые могли стать жертвами этого человека, просят обратиться в полицию по телефонам 356 42 05 или 02, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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