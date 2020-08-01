Под Екатеринбургом ищут пенсионерку в комнатных тапочках
Аржанникова Надежда пропала еще 7 июля
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Полиция Сухого Лога, что недалеко от Екатеринбурга, разыскивает 64-летнюю Аржанникову Надежду Николаевну. Женщина ушла из дома чуть меньше месяца назад, 7 июля, с тех пор о ней ничего неизвестно.
Приметы: худощавого телосложения, овальное лицо, светлые волосы и светлые глаза.
В день пропажи была одета в синюю кофту, темно-синие джинсы и комнатные тапочки.
Если вы вдруг видели где-то Надежду Николаевну или знаете, где она может находиться, позвоните в полицию по телефонам: 8 (34373) 4-27-87 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU