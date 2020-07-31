ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области заключили концессию для строительства железнодорожной инфраструктуры в ОЭЗ «Титановая долина»

31 Июль 2020 2020-07-31T16:53:11+03:00

ОАО «РЖД» планирует построить железнодорожные пути на территории ОЭЗ с примыканием к путям общего пользования станции Верхняя Салда

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31 июля 2020 года в Екатеринбурге подписано концессионное соглашение о создании и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина». Концедентом выступает Правительство Свердловской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Концессионер – ОАО «РЖД» в лице Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Подписи под документом поставили начальник СвЖД Иван Колесников и региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

ОАО «РЖД» на условиях концессионного соглашения планирует построить железнодорожные пути на территории ОЭЗ с примыканием к путям общего пользования станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги и осуществить развитие инфраструктуры общего пользования в точке примыкания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/793721" frameborder="0"></iframe> «РЖД» и правительство Свердловской области заключили концессию для строительства железнодорожной инфраструктуры в ОЭЗ «Титановая долина».Видео: ОАО «РЖД»

За счет создания данной инфраструктуры будет организовано транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов и обеспечение производственных объектов услугами железнодорожного транспорта. Предварительно совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов составит около 500 тыс. тонн грузов в год (максимальный суточный объем отгрузки 30 вагонов) с возможностью последующего роста.

Начальник СвЖД Иван Колесников подчеркнул, что проект ориентирован на потребности предприятий с учетом масштабов и технологических особенностей производств. В таком подходе заложено виденье будущего, у площадки есть возможность реального роста. – Главное, что наши партнеры подтвердили актуальной грузовой базой возможность реализации проекта, – отметил Иван Колесников.

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Срок реализации проекта концессии в соответствии с финансовой моделью составляет 18 лет, начиная с даты заключения концессионного соглашения. С 2023 года начинается стадия эксплуатации.

По условиям концессии ОАО «РЖД» передает созданную железнодорожную инфраструктуру в собственность Свердловской области и эксплуатирует ее в период действия концессионного соглашения. Свердловская область, со своей стороны, гарантирует выплату инвестиционных затрат ОАО «РЖД» в случае, если резидентами ОЭЗ «Титановая долина» не будет обеспечена минимально необходимая грузовая база и необходимый финансовый результат для ОАО «РЖД».