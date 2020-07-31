Свердловская прокуратура заставила два предприятия выплатить 2,5 миллиона долгов по зарплате
В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры два предприятия выплатили сотрудникам долги по зарплате. Сумма достигла больше 2,6 миллионов рублей.
Проверка была на «СпецПромСтрой» и ООО «Инсетком». На первом предприятии платить зарплату перестали в начале мая 18 сотрудникам. Долг достиг 2 миллионов рублей. В «Инсетком» без денег остались 65 работников. Сотрудники обратились в прокуратуру, а ведомство в суд.
- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура направила 83 заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Суд заявления прокуратуры удовлетворил в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После вмешательства прокуратуры работодатели полностью погасили задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU