Свердловская прокуратура заставила два предприятия выплатить 2,5 миллиона долгов по зарплате

31 Июль 2020 2020-07-31T15:16:33+03:00

Зарплату перестали платить в начале мая, тогда сотрудники пожаловались в надзорное ведомство

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В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры два предприятия выплатили сотрудникам долги по зарплате. Сумма достигла больше 2,6 миллионов рублей.

Проверка была на «СпецПромСтрой» и ООО «Инсетком». На первом предприятии платить зарплату перестали в начале мая 18 сотрудникам. Долг достиг 2 миллионов рублей. В «Инсетком» без денег остались 65 работников. Сотрудники обратились в прокуратуру, а ведомство в суд.

- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура направила 83 заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Суд заявления прокуратуры удовлетворил в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После вмешательства прокуратуры работодатели полностью погасили задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU