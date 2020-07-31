Деньги — в рост: инвестиционный вклад УБРиР вошел в топ-10 предложений банков

31 Июль 2020 2020-07-31T14:04:16+03:00

«Вклад в будущее» от УБРиР — это комплексное предложение: открытие вклада с повышенной ставкой и оформление накопительного страхования жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Предложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Вклад в будущее» стало одним из лидеров рейтинга самых выгодных инвестиционных вкладов в рублях по версии портала «Выбери.ру». Согласно июльскому исследованию специалистов портала, банковский вклад УБРиР занял 6 место в топ-25 «Лучшие инвестиционные вклады».

Анализ проводился среди топ-100 банков России по активам. При этом учитывались надежность банка и его значимость на рынке, значение процентной ставки, реальный доход, который получит клиент по окончании срока действия вклада, а также ряд других факторов.

«Вклад в будущее» от УБРиР — это комплексное предложение: открытие вклада с повышенной ставкой и оформление накопительного страхования жизни. Таким образом, клиент получает сразу два полезных финансовых инструмента для накопления средств: накопительное страхование жизни — инвестирование денег на длительный срок от трех лет как финансовая подушка безопасности, и вклад — для размещения средств с высокой доходностью на короткий период в полгода.

Согласно условиям продукта «Вклад в будущее», минимальная сумма открытия — 50 тысяч рублей. Вклад открывается на 180 дней, ставка 5,75% годовых действует в течение всего срока. Капитализация процентов производится каждые 30 дней и по желанию клиента может зачисляться либо на вклад, либо на карточный счет.

Напомним, ранее УБРиР вошел в топ-20 по средствам физических лиц, размещенных на счетах банка, по версии «Интерфакс-ЦЭА» (по данным за 1 квартал 2020 года).