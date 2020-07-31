2020-07-31T13:06:55+03:00
Происшествия

На Урале поймали пьяного парня, который сел за руль без прав

У него зафиксировали 1,528 мг/л алкоголя в организме
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Этим утром, 31 июля, инспекторы ДПС в Нижней Туре, что в Свердловской области, во время патрулирования остановили подозрительную легковушку «ВАЗ», за рулем которой сидел 23-летний местный житель. Парень выглядел пьяным и, оказывается не имел при себе водительского удостоверения. Позже выяснилось, что он никогда его и не получал.

Полицейские провели освидетельствование, которое подтвердило догадки. Прибор зафиксировал 1,528 мг/л алкоголя – такой показатель говорит о тяжелой степени опьянения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Сотрудникам ДПС водитель пояснил, что перед поездкой употреблял пиво, а автомобиль принадлежит его другу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – На него составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление ТС в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления, и за неуплату административных штрафов в установленный законом срок.

Парень и раньше привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, но только в качестве пешехода. Автомобиль поместили на спецстоянку, административные материалы передали в суд. Теперь водителю грозит арест от 10 до 15 суток. Ответственность также грозит собственнику, который отдал свою машину покататься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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