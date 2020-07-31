Свердловской области направят 4,8 миллиардов, недополученных из-за COVID-19

31 Июль 2020 2020-07-31T07:12:25+03:00

Всего дотации в размере 100 миллиардов на компенсацию доходов получат 69 регионов России

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Правительство РФ выделило Свердловской области дотации в размере 4,8 миллиардов рублей, компенсирующие снижение доходов регионального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Для региона это уже второй транш из федбюджета – в мае Средний Урал получил 5,1 миллиард рублей.

- Сегодня доходы региональной казны, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились более чем на 14 миллиардов. Дополнительные федеральные средства оказывают существенную поддержку в стабилизации финансового состояния Свердловской области, позволяют нам выполнять расходные обязательства бюджета, - объяснила заместитель губернатора, министр финансов Галина Кулаченко.

Дотации в размере 100 миллиардов получат 69 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU