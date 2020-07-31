Свердловской области направят 4,8 миллиардов, недополученных из-за COVID-19
Правительство РФ выделило Свердловской области дотации в размере 4,8 миллиардов рублей, компенсирующие снижение доходов регионального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Для региона это уже второй транш из федбюджета – в мае Средний Урал получил 5,1 миллиард рублей.
- Сегодня доходы региональной казны, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились более чем на 14 миллиардов. Дополнительные федеральные средства оказывают существенную поддержку в стабилизации финансового состояния Свердловской области, позволяют нам выполнять расходные обязательства бюджета, - объяснила заместитель губернатора, министр финансов Галина Кулаченко.
Дотации в размере 100 миллиардов получат 69 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU