В Екатеринбурге за 150 миллионов отреставрируют дом фабриканта Злоказова

31 Июль 2020 2020-07-31T06:15:52+03:00

Обновленное здание будут использовать в качестве объекта отдыха и туризма

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Накануне было подписано третье концессионное соглашение о реконструкции дома фабриканта Злоказова, который находится на улице Пролетарская,3. Его подписали вице-губернатор Алексей Орлов, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова и директор компании «Брусника» Сергей Антонов.

Благодаря данному соглашению к 300-летию Екатеринбурга, к концу 2022 года, дом полностью отреставрируют. На работы потратят 150 миллионов рублей, а обновленное здание будут использовать в качестве объекта отдыха, туризма и другого социально-культурного назначения.

- Уверен, что данный проект дополнит «Литературный квартал» и станет новой «точкой притяжения» в самом центре города, а также ярким примером вовлечения исторических зданий в современную, насыщенную жизнь мегаполиса, - рассказал Алексей Орлов.

Реставрация и проектирование будут проводиться в соответствии с федеральным и региональным законодательством, прохождением историко-культурной экспертизы и соблюдением всех охранных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU