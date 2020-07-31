2020-07-31T06:15:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 150 миллионов отреставрируют дом фабриканта Злоказова

Обновленное здание будут использовать в качестве объекта отдыха и туризма
Мария Трапезникова
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Работы должны закончить к концу 2022 года. Фото: Google MapsРаботы должны закончить к концу 2022 года. Фото: Google Maps
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Накануне было подписано третье концессионное соглашение о реконструкции дома фабриканта Злоказова, который находится на улице Пролетарская,3. Его подписали вице-губернатор Алексей Орлов, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова и директор компании «Брусника» Сергей Антонов.

Благодаря данному соглашению к 300-летию Екатеринбурга, к концу 2022 года, дом полностью отреставрируют. На работы потратят 150 миллионов рублей, а обновленное здание будут использовать в качестве объекта отдыха, туризма и другого социально-культурного назначения.

- Уверен, что данный проект дополнит «Литературный квартал» и станет новой «точкой притяжения» в самом центре города, а также ярким примером вовлечения исторических зданий в современную, насыщенную жизнь мегаполиса, - рассказал Алексей Орлов.

Реставрация и проектирование будут проводиться в соответствии с федеральным и региональным законодательством, прохождением историко-культурной экспертизы и соблюдением всех охранных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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