2020-07-30T18:40:37+03:00
Общество

В Свердловской области против гриппа и ОРВИ планируют привить 60% жителей

Это около 2,5 миллиона человек
Данил СВЕЧКОВ
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Также уральцев будут прививать против пневмококковых инфекций.Также уральцев будут прививать против пневмококковых инфекций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области приближается сезон гриппа и ОРВИ. В связи с этим регион начал подготовку к сезону заболеваний. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- Мы ждем первых поставок вакцины для детей уже 17 августа, - рассказал глава региона. - Главный санитарный врач рекомендовал организовать иммунизацию не менее 60% жителей региона против гриппа. Планируется, что иммунизацию должны пройти не меньше 2,5 млн человек.

Также уральцев будут прививать против пневмококковых инфекций. Эту прививку получат дети от 2 до 5 лет, а также взрослые из групп риска, например, люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких, призывники и те, кто живут в организациях соцобслуживания.

- Для сравнения в прошлом году прививку от гриппа поставили 2,3 миллиона человек, в том числе 687,6 тысяч детей. Вакцинацию против пневмококковой инфекции прошли 61,8 тысяч. человек, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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