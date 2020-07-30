2020-07-30T17:59:31+03:00
Общество

В Свердловской области собирают добровольцев для поисков 73-летней пенсионерки, потерявшейся в лесу

Женщина ушла четыре дня назад и не вернулась
Данил СВЕЧКОВ
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Женщина пропала 26 июля. Фото: vk.com/lizaalertekbЖенщина пропала 26 июля. Фото: vk.com/lizaalertekb
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Поисковой отряд «Лиза Алерт» в Свердловской области призывает неравнодушных граждан помочь им в поисках 73-летней Татьяны Николаевны Мезениной.

- Уже 4 дня 73-летняя бабушка где-то в лесу. Мы ждем добровольцев, - объявили в поисковом отряде.

Добровольцев ждут 30 июля в 20.00 у поселка Новоасбест. В качестве ориентира названа Анатольская улица, 37/7.

- Координаты точки сбора: 57.736617 60.270517, - добавляют в отряде. - Форма одежды: мокрый лес, резиновые сапоги или берцы. С собой: СИЗ (маски, перчатки, антисептики), сменная одежда и обувь, теплое питье, перекус.

Фото: vk.com/lizaalertekb

Фото: vk.com/lizaalertekb

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Свердловской области собирают добровольцев для поисков 73-летней пенсионерки, потерявшейся в лесу
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