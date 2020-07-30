2020-07-30T16:36:33+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге участковый полиции выманивала взятки у хозяев магазинов

За вознаграждение она не забирала из оборота контрафактные товары
Олег ГАЛИМОВ
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ри проведении мероприятия «Контрафакт» подсудимая предложила продавцу одного из магазинов взамен непроведения проверочных мероприятий безвозмездно передавать сотруднице полиции товар.ри проведении мероприятия «Контрафакт» подсудимая предложила продавцу одного из магазинов взамен непроведения проверочных мероприятий безвозмездно передавать сотруднице полиции товар.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице полиции отдела № 13, которую поймали на взятке. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, женщина в звании капитана предлагала владельцам торговых точек покровительство в обмен на деньги.

- Следствием и судом установлено, что при проведении мероприятия «Контрафакт» подсудимая предложила продавцу одного из магазинов взамен непроведения проверочных мероприятий безвозмездно передавать сотруднице полиции товар. В результате экс-полицейский получила одежду, флеш-карту и текстильную продукцию, - сообщили в Следственном комитете.

Позже такое же предложение подсудимая сделала хозяйке ателье, которая и пожаловалась сотрудникам полиции на поведение их коллеги. В итоге на женщину завели уголовное дело. Суд назначил ей штраф в 120 тысяч рублей, а из МВД ее уволили.

- Выявили и задержали нерадивого стража порядка сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативной разработки. Вскоре после вывления криминальных эпизодов её уволили из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителей ОВД. Несмотря на то, что теперь уже бывшая полицейская реальный срок лишения свободы не получила, поступить вновь на службу в любые силовые структуры и государственные органы она уже не сможет никогда. Кроме того, за это ЧП с личным составом понесли строгую дисциплинарную ответственность все непосредственные руководители осуждённой, - отметил пресс-секретарь главка, полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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