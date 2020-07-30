2020-07-30T12:22:08+03:00
Происшествия

Уральца отправили в тюрьму за нелегальную рубку 34 сосен

Он причинил лесничеству ущерб в 1,1 миллион рублей
Мария Трапезникова
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Уральца отправили в тюрьму за нелегальную рубку 34 сосенУральца отправили в тюрьму за нелегальную рубку 34 сосенФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кушве, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, ранее судимого 61-летнего Сергея Осокина, которого обвиняют в незаконной рубке леса. В течение двух месяцев, с ноября по декабрь 2019 года, мужчина наведывался в местное лесничество и рубил там деревья. В общем, он уничтожил 34 сосны объемом 80,4 кубометра.

Общий ущерб, который он причинил лесничеству, составил больше 1,1 миллиона рублей. Часть деревьев он распилил и отвез в Верхнюю Туру, где сбыл за 106 тысяч, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В итоге, Кушвинский горсуд назначил «черному лесорубу» 2 года и 8 месяцев колонии строгого режима и обязал его выплатить Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области больше миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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