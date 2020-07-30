«Уголовка» вместо заграницы: в Кольцово дебошир устроил драку с полицейским, пытаясь прорваться на рейс
На 31-летнего дебошира, который собирался улететь за границу, завели уголовное дело. Для этого 16 июля мужчина приехал в екатеринбургский аэропорт Кольцово.
Правда, свердловчанин при этом был навеселе, что привлекло внимание полицейских.
В Кольцово нетрезвый пассажир устроил драку с полицией.Видео: Уральское следственное управление СК на транспорте
- В этой связи сотрудник транспортной полиции, осуществлявший контроль за обеспечением общественного порядка в здании аэропорта, попытался доставить нетрезвого гражданина с контрольно-пропускного пункта №4 терминала «В» в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, - рассказали в Уральском следственном управлении СК на транспорте.
Но добровольно идти с полицейским мужчина не захотел. Вместо этого он нанес силовику удар рукой в грудь. В итоге в дежурную часть дебошира все равно доставили, а позже завели на него уголовное дело. Мужчина подозревается в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. (ч.1 ст.318 УК РФ).
ИСТОЧНИК KP.RU