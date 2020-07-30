Государство отказалось помогать «профессиональным» бомжам

30 Июль 2020 2020-07-30T11:44:16+03:00

Теперь государство помогает только тем, кому действительно нужна поддержка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощь теперь получают те, кто действительно в ней нуждаются

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В России постепенно сокращается число лиц без определенного места жительства, которым оказывают помощь в учреждениях социальной помощи. В прошлом году в таких центрах помогли 62,1 лицам, а, например, в 2014 году помощь получили 132 тысяч человек. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Чаще всего помощь требуется бездомным лицам в Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Красноярском крае. В Москве в 2019 году помощь оказали 2 196 бомжам.

Реже всего помощь требуется в Курской области, где за ней обратились всего 4 человека. Спокойная обстановка с бездомными в Приморском крае, Калмыкии, Московской и Тверской областях.

За год число учреждений социальной помощи в стране сократилось со 142 до 136. В последнее время государство взяло курс на помощь тем, кто реально нуждается в поддержке, отсеивая «профессиональных» бомжей, которым не нужна помощь в возвращении к нормальному образу жизни и медицинское осблуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU