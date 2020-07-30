2020-07-30T11:33:07+03:00
Общество

Екатеринбуржец отсудил у дорожников 230 тысяч за упавший на машину знак

Ремонт автомобиля обошелся мужчине в 208 тысяч
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржец отсудил у дорожников 230 тысяч за упавший на машину знакЕкатеринбуржец отсудил у дорожников 230 тысяч за упавший на машину знакФото: Алексей БУЛАТОВ
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В июне прошлого года на улице Высоцкого в Екатеринбурге на автомобиль Land Rover Discovery упала опора временного дорожного знака. Как раз в этот момент дорожники ремонтировали улицу Малышева, по которой было перекрыто движение, и рядом были установлены знаки «Объезд препятствия справа» и «Препятствие».

- В ходе разбирательства после ДТП было установлено, что упавшая столбовая опора с временными дорожными знаками на момент происшествия была закреплена всего шестью различными по форме камнями, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – А не бетонными блоками, как положено по нормативным документам. При этом водоналивной барьер не был залит водой либо был заполнен в небольшом количестве.

Владелец автомобиля пошел в суд и подал иск к дорожникам. Октябрьский районный суд обязал их выплатить автомобилисту больше 230 тысяч рублей с учетом полной стоимости ремонта и всех текущих расходов. Ответчик не согласился и попытался оспорить решение, но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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