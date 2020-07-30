В Екатеринбурге два автобуса меняют маршруты

30 Июль 2020 2020-07-30T10:56:42+03:00

Это связано с ремонтом моста на Уктусе

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В Екатеринбурге с 1 августа по 30 октября изменятся два автобусных маршрута - №29 и №45. Это связано с реконструкцией моста на улице Реактивной в районе Уктуса. Рассказываем подробнее.

Маршрут №29 «Поселок Исток – микрорайон Компрессорный – станция «Кольцово» будет укорочен до остановки «Трактовая».

Маршрут №45 «Восточная – поселок Исток» будет следовать от остановки «Восточная» до остановки «Союз», далее по дублеру Сибирского тракта, Тюменскому тракту, улице Реактивная до остановки «поселок Кольцово», а от него до конечной «поселок Исток». В обратном направлении по той же схеме.

Для удобства временно водится автобус №45А «Восточная – Трактовая», который будет идти по той же схеме до остановки «Трактовая».

ИСТОЧНИК KP.RU