Били тарелкой и электрической плиткой: на Урале мужчина погиб из-за пачки сигарет

30 Июль 2020 2020-07-30T10:40:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировграде следователи разбираются в гибели мужчины. Все произошло вечером 26 июля. Тогда силовикам поступило сообщение от медиков. Врачи рассказали, что в начале одиннадцатого вечера в «Кировградскую ЦГБ» поступил 37-летний мужчина с ушибами головы. В 00:30 избитый умер.

- В ходе судебно-медицинского исследования трупа было установлено, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, - рассказал «КП» руководитель следственного отдела СКР по Кировграду Игорь Силин.

Вскоре силовикам удалось детально восстановить события, которые предшествовали смерти потерпевшего.

Компания мужчин устроила застолье в одной из комнат в «гостинке» на улице Дзержинского. Во время вечеринки один из участников застолья – 29-летний мужчина уснул. А когда проснулся, то не нашел на столе пачку сигарет. Позже он увидел, что эту пачку из своего кармана доставал его 37-летний приятель. Между мужчинами вспыхнула ссора. Более молодой мужчина оказался сильнее и нанес потерпевшему несколько ударов по голове. Затем в квартиру вернулся третий участник посиделок – 26-летний парень.

- Ему сообщили, что якобы потерпевший высказался в его адрес оскорбительными словами. Мужчина не стал разбираться, что это были за оскорбления, а сразу нанес потерпевшему удар керамической тарелкой по голове, от чего тарелка разбилась, после этого он продолжил избиение потерпевшего и нанес ему не менее шести ударов рукой в область носа и нижней челюсти, - рассказывает Игорь Силин.

Выплеснув злобу, драчун сел в кресло. Но в этот момент вмешался первый зачинщик конфликта. Он снова начал наносить потерпевшему удары руками и ногами по голове.

- Потерпевший лежал на диване, но в процессе избиения скатился на пол и просил прекратить избиение, но дебошира это не остановило. Он взял электрическую печь и кинул ее в голову, лежащего на полу потерпевшего, - рассказал следователь.

Избитого оттащили, чтобы он не мешал драчунам продолжать застолье. Вскоре в квартиру пришла подруга одного из подозреваемых. Увидев на полу избитого мужчину, девушка вызвала полицию и скорую помощь.

После смерти 37-летнего мужчины следственный отдел СК по Кировграду возбудил уголовное дело по части четыре статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

- Оба подозреваемых вину свою признали и написали явку с повинной, в настоящее время они задержаны и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнил Игорь Силин.

ИСТОЧНИК KP.RU