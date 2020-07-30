Улицы Нижнего Тагила затопило дождем: коммунальщики устраняют последствия
Минувшим вечером, 29 июля, в Нижнем Тагиле разбушевалась стихия – прошел сильный ливень с грозой, из-за чего на дорогах образовалась большие лужи. Настолько большие, что в них начинали тонуть машины. А как сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», на улице Береговая – Красноармейская дождь буквально смыл асфальт.
Всю ночь улицы города расчищали от воды коммунальщики.
- Вот что бывает, если дороги вовремя не ремонтировать. Старый растресканый асфальт смыло большим потоком, - рассказали в МУП «Тагилстрой». – Уберем разрушение и в сухую погоду восстановим покрытие.
Напомним, что не так давно от сильного ливня пострадали Нижние Серги: из-за того, что реки вышли из берегов, в городе затопило больше 230 домов. Последствия ЧП устраняли больше недели.
ИСТОЧНИК KP.RU