2020-07-30T10:09:45+03:00
Общество

Улицы Нижнего Тагила затопило дождем: коммунальщики устраняют последствия

На одной из улиц города даже смыло асфальт
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество МУП "Тагилстрой" во "ВКонтакте"Фото: сообщество МУП "Тагилстрой" во "ВКонтакте"
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Минувшим вечером, 29 июля, в Нижнем Тагиле разбушевалась стихия – прошел сильный ливень с грозой, из-за чего на дорогах образовалась большие лужи. Настолько большие, что в них начинали тонуть машины. А как сообщили местные жители в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», на улице Береговая – Красноармейская дождь буквально смыл асфальт.

Всю ночь улицы города расчищали от воды коммунальщики.

- Вот что бывает, если дороги вовремя не ремонтировать. Старый растресканый асфальт смыло большим потоком, - рассказали в МУП «Тагилстрой». – Уберем разрушение и в сухую погоду восстановим покрытие.

Напомним, что не так давно от сильного ливня пострадали Нижние Серги: из-за того, что реки вышли из берегов, в городе затопило больше 230 домов. Последствия ЧП устраняли больше недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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