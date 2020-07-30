Холдинг РЖД организовал доставку негабаритного нефтегазового оборудования на станции Нижневартовск и Коротчаево

30 Июль 2020 2020-07-30T09:18:43+03:00

Оборудование в разобранном виде было принято в пограничной зоне пункта пропуска «Манчжурия – Забайкальск»

Изменить размер текста: A A

В мае–июле холдинг РЖД осуществил доставку буровых установок из Китая на станции Нижневартовск и Коротчаево Свердловской железной дороги. Перевозка организована компанией «РЖД Логистика».

Оборудование в разобранном виде было принято в пограничной зоне пункта пропуска «Манчжурия – Забайкальск», перегружено на подвижной состав колеи 1520 мм и отправлено по железной дороге в пункты назначения (52 единицы подвижного состава назначением на ст. Нижневартовск и 86 единиц – на ст. Коротчаево).

Фото: предоставлено РЖДЛ

Екатеринбургский филиал АО «РЖД Логистика» предоставил услуги «последней мили». Вагоны были приняты на станциях назначения, произведены погрузочно-разгрузочные работы. Организовано ответственное хранение груза на специально оборудованных площадках. А позже – погрузка на автотранспорт и дальнейшая доставка непосредственно до нефтегазовых месторождений.

*****

АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ, дочернее общество ОАО «РЖД») создано 19 ноября 2010 года в целях развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания является крупнейшим на территории СНГ и стран Балтии мультимодальным логистическим оператором, имеет 33 филиала и обособленных подразделения в России, а также пять дочерних компаний и совместных предприятий за рубежом. РЖДЛ осуществляет доставку грузов любыми видами транспорта, предлагая клиентам широкий спектр дополнительных услуг.