2020-07-30T09:18:43+03:00
Общество

Холдинг РЖД организовал доставку негабаритного нефтегазового оборудования на станции Нижневартовск и Коротчаево

Оборудование в разобранном виде было принято в пограничной зоне пункта пропуска «Манчжурия – Забайкальск»
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Фото: предоставлено РЖДЛФото: предоставлено РЖДЛ
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В мае–июле холдинг РЖД осуществил доставку буровых установок из Китая на станции Нижневартовск и Коротчаево Свердловской железной дороги. Перевозка организована компанией «РЖД Логистика».

Оборудование в разобранном виде было принято в пограничной зоне пункта пропуска «Манчжурия – Забайкальск», перегружено на подвижной состав колеи 1520 мм и отправлено по железной дороге в пункты назначения (52 единицы подвижного состава назначением на ст. Нижневартовск и 86 единиц – на ст. Коротчаево).

Фото: предоставлено РЖДЛ

Фото: предоставлено РЖДЛ

Екатеринбургский филиал АО «РЖД Логистика» предоставил услуги «последней мили». Вагоны были приняты на станциях назначения, произведены погрузочно-разгрузочные работы. Организовано ответственное хранение груза на специально оборудованных площадках. А позже – погрузка на автотранспорт и дальнейшая доставка непосредственно до нефтегазовых месторождений.

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АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ, дочернее общество ОАО «РЖД») создано 19 ноября 2010 года в целях развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания является крупнейшим на территории СНГ и стран Балтии мультимодальным логистическим оператором, имеет 33 филиала и обособленных подразделения в России, а также пять дочерних компаний и совместных предприятий за рубежом. РЖДЛ осуществляет доставку грузов любыми видами транспорта, предлагая клиентам широкий спектр дополнительных услуг.

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