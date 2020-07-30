В Екатеринбурге экс-полицейский, которая брала взятки одеждой, отделалась штрафом

Женщину уволили из правоохранительных органов и обязали выплатить 120 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили экс-полицейского Наталью Сыропятову, которую обвиняют в получении взятки. Она с 2015 года служила в должность участкового. Весной 2019 года во время оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» она предложила одному из продавцов не составлять на него протокол о нарушениях. Взамен женщина попросила одежду, которой тот торговал.

Продавец передал все это своему начальству, и тот согласился. И после этой «сделки» Сыропятова стала неоднократно получать одежду и духи и обеспечила ИП покровительство.

- При этом она, зная, что в отдел полиции поступило соответствующее заявление, обратилась к другому ИП – хозяйке ателье, сообщив о том, что якобы выявила в ее деятельности административное правонарушение, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Она вызвала ИП в полицию, где забрала у нее заранее выбранные предметы одежды якобы для проведения экспертизы.

Для убедительности она даже составила фиктивный протокол осмотра места происшествия и передала копию ИП. Общая сумма взяток составила больше 10 тысяч рублей. Свою вину экс-полицейский не признала, ущерб не возместила. В итоге, суд назначил ей штраф в 120 тысяч рублей, тогда же она была уволена из правоохранительных органов.