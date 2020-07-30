2020-07-30T08:01:21+03:00
Общество

В режиме офлайн: в свердловские школы 1 сентября пойдут 60 тысяч первоклашек

А всего учебные учреждения примут порядка 515 школьников
Мария Трапезникова
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В свердловские школы 1 сентября пойдут 60 тысяч первоклашекВ свердловские школы 1 сентября пойдут 60 тысяч первоклашекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области, как во всей России, 1 сентября пройдет в традиционной форме – продления дистанционного обучения не будет. Об этом рассказала и. о. минобразования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

В новом учебном году в школы отправятся порядка 515 тысяч детей, из них больше 60 тысяч – первоклашки.

- По информации, озвученной Минпросвещения РФ, новый учебный год начнется в традиционном формате, но с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, - отметила Нина Журавлева. – На оснащение школ необходимым оборудованием и средствами защиты выделены деньги из областного бюджета. Вопрос подготовки и приемки находится на личном контроле губернатора Свердловской области.

Не так давно завершился основной этап сдачи ЕГЭ. Семь выпускников в Свердловской области получили по 200 баллов, также среди школьников было много «стобалльников» по всем предметам, но больше всего среди тех, кто сдавал русский язык (54).

ИСТОЧНИК KP.RU

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