В Екатеринбурге пьяный водитель пытался вернуть машину со штрафстоянки, заявив об угоне
В Екатеринбурге полицейские завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» на мужчину, который заявил об угоне своей «семерки». Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, водитель сообщил, что отечественная легковушка пропала с его дачного участка в поселке «Аэродром».
- Сотрудники уголовного розыска организовали проверку и практически сразу обнаружили искомый автомобиль на штрафстоянке в районе улице Московской. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что в выходные машина была остановлена сотрудниками ДПС города, - сообщают в пресс-службе главка.
Оказалось, что накануне мужчину поймали пьяным за рулем и машину увезли на эвакуаторе. Таким образом, он пытался избежать наказания за вождение в нетрезвом виде и оплаты штрафа в 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU