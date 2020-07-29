В Екатеринбурге пьяный водитель пытался вернуть машину со штрафстоянки, заявив об угоне

29 Июль 2020 2020-07-29T18:16:50+03:00

Полиция Екатеринбурга предупреждает граждан об ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлениях, и рекомендует не совершать необдуманные поступки, которые могут повлечь ответственность вплоть до уголовной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге полицейские завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» на мужчину, который заявил об угоне своей «семерки». Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, водитель сообщил, что отечественная легковушка пропала с его дачного участка в поселке «Аэродром».

- Сотрудники уголовного розыска организовали проверку и практически сразу обнаружили искомый автомобиль на штрафстоянке в районе улице Московской. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что в выходные машина была остановлена сотрудниками ДПС города, - сообщают в пресс-службе главка.

Оказалось, что накануне мужчину поймали пьяным за рулем и машину увезли на эвакуаторе. Таким образом, он пытался избежать наказания за вождение в нетрезвом виде и оплаты штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU