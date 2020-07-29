2020-07-29T18:00:07+03:00
Общество

В Екатеринбурге проверят действия полицейских, которые сутки удерживали корреспондента «КП»

Родные и коллеги били тревогу – ведь человек попросту пропал
Евгений СТОЯНОВ
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Из задержанного наш корреспондент стал свидетелем. Но на это ушли целые суткиИз задержанного наш корреспондент стал свидетелем. Но на это ушли целые суткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге проверят действия сотрудников отдела полиции, которые сутки удерживали журналиста «КП-Екатеринбург». Поводом к этому стала наша публикация.

Наш корреспондент посадил в машину случайную попутчицу. На его беду симпатичная пассажирка, везла с собой «запрещенку». Красавицу задержали полицейские, а вместе с ней и нашего сотрудника. На разбирательства ушли сутки. Все это время журналист «КП» находился в одном из отделов полиции Екатеринбурга, увидев его изнанку.

- Информация, изложенная в статье, доведена до сведения руководства УМВД России по городу Екатеринбургу. Действия должностных лиц отдела полиции будут проверены на предмет соответствия требованиям законодательства. В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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