Как не уснуть за рулем от усталости: советы ГИБДД

29 Июль 2020 2020-07-29T17:32:28+03:00

За последние два месяца таких ДТП было 10, с начала года в них погибли 5 человек, что на 150% больше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области резко увеличилось число аварий, когда водители буквально засыпали за рулем. За последние два месяца таких ДТП было 10, а с начала года в них погибли 5 человек, что на 150% больше, чем в прошлом.

- Наряды ГИБДД, осуществляя контроль на федеральных и региональных трассах и проводя проверки транспорта, выявляют уставших водителей и рекомендуют им отдохнуть во избежание трагических последствий, - отмечают в областной Госавтоинспекции.

В полиции напоминают - в случае обнаружении первых признаков усталости необходимо остановиться на отдых. Даже непродолжительный сон позволит организму восстановить силы и продолжить движение безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU