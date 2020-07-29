В «Ласточке» Екатеринбург – Тюмень возобновляется действие услуги перевозки детей без сопровождения взрослых

29 Июль 2020 2020-07-29T15:07:24+03:00

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С возобновлением курсирования «Ласточки» сообщением Екатеринбург – Тюмень – Екатеринбург (перевозчик Уральский филиал АО «ФПК») в поезде снова будет действовать дополнительная услуга перевозки детей без сопровождения взрослых.

Напомним, электропоезд №814/811 вернется в расписание с 1 августа 2020 года. Услуга предназначена для родителей и опекунов, которые не могут отправиться в поездку вместе с ребенком (подростком), но хотят, чтобы в поезде он оставался под присмотром.

Оформить услугу перевозки детей от 10 до 16 лет в сопровождении поездной бригады можно в кассах на вокзалах Екатеринбург и Тюмень. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка, а также заполнить соответствующее заявление и указать данные и телефон встречающего на станции назначения. После этого оформляется билет на ребенка и квитанция на оплату услуги. Стоимость услуги – 1 500 рублей.

В день поездки необходимо прибыть на вокзал не менее чем за 30 минут до отправления поезда. Родителей или опекунов и ребенка встретит сотрудник сервисного центра вокзала и проводит в зал повышенной комфортности для ожидания посадки. Далее юного путешественника сопроводят до вагона и помогут с размещением. В пути при необходимости помощь окажет проводник.

На станции назначения начальник поезда передаст ребенка встречающему, данные которого указаны в документах. В случае опоздания встречающего ребенка разместят в зале повышенной комфортности на вокзале, где он будет находиться под присмотром работника сервисного центра.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (pass.rzd.ru), в железнодорожных кассах на вокзалах, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 800 775-00-00 (звонок по России бесплатный).