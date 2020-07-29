Исследование «Группы ЛСР»: в каких случаях ипотека дешевле аренды

29 Июль 2020 2020-07-29T13:49:19+03:00

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Благодаря госпрограмме по субсидированию ипотечной ставки на отечественном рынке жилья произошли революционные изменения: впервые в истории ипотечный платеж за новостройку стал дешевле арендного. Эксперты «Группы ЛСР» (девелопер №2 в РФ по объемам строительства) провели исследование во всех регионах присутствия компании и выяснили, в каких случаях становиться собственником выгоднее, чем арендатором.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья была запущена государством в конце апреля и действует до 1 ноября 2020 года. Конкурируя за клиентов, партнерские банки «Группы ЛСР» в свою очередь предлагают все более низкие ставки, которые и позволяют в ряде случаев с выгодой отказываться от арендного жилья в пользу собственного. Например, в Санкт-Петербурге минимальная ставка сейчас составляет 5% (срок кредитования до 25 лет и первоначальный взнос от 40%), в Москве — 5,75%, а в Екатеринбурге — 5,85%.

Для объективности в ходе исследования в качестве вариантов сравнения были выбраны цены на квартиры с отделкой в сданных или строящихся домах со сроком ввода не позднее IV квартала 2020 года и стоимость аренды сопоставимых квартир в тех же жилых комплексах (по открытым данным сервиса cian.ru). Во всех случаях за основу для расчетов брался первоначальный платеж в 30% и срок кредитования 25 лет.

Лидером исследования оказался масштабный комплекс «Цветной город» в Санкт-Петербурге, настоящий «город в городе» со всей необходимой для жизни образовательной, досуговой, развлекательной инфраструктурой. Там ипотечный платеж (при ставке 5,85% в рамках программы льготной ипотеки) за студию со сроком сдачи в конце 2020 года оказался аж на 32% дешевле арендного: 12200 рублей против 18000. Полная стоимость квартиры составляет 2,8 млн рублей (здесь и далее приведены данные, актуальные на момент исследования).

Продолжает наш хит-парад малоэтажный ЖК «Нахабино Ясное», который находится в 17 километрах от МКАД в экологически привлекательном районе Московской области. Его несомненное преимущество — все дома уже сданы и активно заселяются. После анализа предложений аренды жилья в этом ЖК было выявлено, что ежемесячная плата за проживание в однокомнатной квартире достигает 21 000 рублей. Однако при покупке квартиры площадью 25,9 квадратных метра стоимостью 3 286 000 рублей платеж за ипотеку в течение 25 лет составит всего 14 500 рублей. Имеем выгоду в 31%!

Самым ярким образом тенденция по превосходству арендных платежей над ипотечными демонстрируется в Екатеринбурге. При выплатах, рассчитанных на 25 лет, там множество подходящих вариантов. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры в новом доме ЖК «Хрустальные ключи», расположенном в развивающемся микрорайоне со всей необходимой инфраструктурой, начинается от 13 000 рублей. При этом ежемесячный ипотечный платеж будет на 3 600 рублей меньше и составит 9 381 рублей. Также стоит учитывать, что стоимость коммунальных платежей в ЖК «Хрустальные ключи» — одна из самых низких в городе, так как дома комплекса подключены к автономной газовой

котельной. Дополнительная выгода к 28% экономии на ежемесячном платеже!

В малоэтажном комплексе «Мичуринский», приобретая студию, арендатор может сэкономить 26% (8 136 рублей ипотеки в месяц — против 11 000 рублей аренды). А вот при покупке однокомнатной разница уже меньше — 10 715 рублей банку вместо 12 000 рублей хозяевам чужой недвижимости. Но все равно свое жилье выходит дешевле!

Жить возле Невы — мощная привилегия. И, тем не менее, в ЖК «Цивилизация» на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, в 10 минутах езды от Невского проспекта, вы могли бы сэкономить в процентном отношении почти столько же, что и за «однушку» в екатеринбургском «Мичуринском». Почему могли бы? Да потому что все однокомнатные квартиры в готовых домах и со сроком сдачи до конца года сейчас уже проданы. Одна из последних 37-метровых однокомнатных была приобретена за 3,7 млн рублей. Стоимость ипотечного платежа в таком случае составила бы 15 580 рублей (при ставке 5,3%). Аренда же однокомнатных квартир в этом комплексе начинается от 17 000, а в среднем составляет 21 000 рублей в месяц.

С 9% экономии в «антиарендном» рейтинге присутствует и Москва. Речь о «Лучах» — самом востребованном ЖК столицы прошлого года, ставшем по этой причине обладателем премии Urban Awards в номинации «Выбор покупателя». В его состав входят девять разноэтажных домов, расположенных в трех минутах ходьбы от станции метро «Солнцево», а также две школы и четыре детских сада. Рядом с ЖК — зеленое пространство Центрального парка с собственным прудом. Средний ежемесячный платеж за аренду однокомнатной квартиры в «Лучах» составляет 38 768 рублей. Чтобы выплата по ипотеке с господдержкой по такому же жилью была меньше, достаточно взять кредит на 25 лет. И тогда, например, квартира площадью 33 квадратных метра и стоимостью 8 009 000 рублей будет обходиться в ипотеку по 35 270 рублей в месяц.

Одно лишь печалит по итогам этой переворачивающей сознание подборки: похоже, далеко не все желающие успеют воспользоваться этим «окном возможностей», неожиданно открывшимся перед россиянами из-за пандемии. Дело в том, что средства, выделенные на субсидии, изначально были лимитированы. На них заложили 740 миллиардов рублей. Как оказалось — всего 740 миллиардов, ибо уже сейчас банки загружены заявками на льготную ипотеку. Все идет к тому, что лимит будет израсходован куда раньше, чем 1 ноября.