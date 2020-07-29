2020-07-29T12:23:26+03:00
Общество

Интернет-приёмная АО «Екатеринбурггаз» отметила 1 год работы

За год в интернет- приёмную поступило свыше 3500 писем
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Фото: предоставлено «Екатеринбурггаз»Фото: предоставлено «Екатеринбурггаз»
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Год назад на сайте АО «Екатеринбурггаз» была создана интернет-приёмная - за этот короткий период сервис стал самым популярным дистанционным каналом обслуживания клиентов компании. За год в интернет- приёмную поступило свыше 3500 писем, из них – более 30 благодарностей специалистам «Екатеринбурггаза». Миссия сервиса - сделать процесс взаимодействия компании и ее клиентов простым, оперативным и результативным. Интернет-приемная предназначена для взаимодействия с физическими лицами, но в пандемию стала востребованной и у юридических лиц.

Обращения от клиентов приходят на самые разные темы. Среди них – вопросы начислений, нюансы технического обслуживания, подача сервисных заявок, вопросы заключения договоров, просьбы покрасить газопровод и провести благоустройство территорий после ремонтов, передача показаний счетчиков и даже жалобы на соседей-нарушителей.

С недавнего времени через интернет-приёмную также можно оформлять запрос на выдачу справки об отключении газа. Ответы и справки в электронном виде отправляются на указанный клиентом электронный адрес.

К услугам клиентов еще два важных дистанционных сервиса - через сайт компании www.ekgas.ru можно подать заявки на вызов слесаря или на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования.

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