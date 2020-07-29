2020-07-29T11:06:58+03:00
Общество

В екатеринбургской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары

Количество проданных устройств во втором квартале увеличилось почти в два раза год к году
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Мобильный оператор Tele2 зафиксировал повышенный спрос на смартфоны в рознице Свердловской области. Количество проданных устройств во втором квартале увеличилось почти в два раза год к году. Популярными смартфонами среди свердловчан в этот период стали модели китайских и корейских производителей. Лидером продаж остался бренд Samsung.

Рынок смартфонов в Свердловской области во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 97% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость устройств составила 8 000 рублей.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 в Свердловской области стали Samsung и Xiaomi. С апреля по июнь на их долю в общем объеме продаж пришлось 36%. За отчетный период продажи Samsung выросли в 2 раза, а Xiaomi – в 4 раза. Хорошую динамику в продажах показали и другие бренды: Huawei вырос на 72%, а Honor – почти в 3 раза, заняв долю в общих продажах в 11% и 7% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Inoi 2 Lite, его доля в штуках составила 9%. На обладателя второго места – Samsung Galaxy A10 – приходится 8% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Huawei Y6s с долей в 3%.

Ускоренная цифровизация повседневной жизни в период самоизоляции придала новый импульс развитию рынка «умных» устройств. Так, посетители салонов Tele2 в Свердловской области проявили повышенный интерес к smart-аксессуарам. Продажи «умных» часов и фитнес-браслетов в розничной сети оператора во втором квартале выросли в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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