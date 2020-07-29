В Екатеринбурге временно изменится маршрут пяти трамваев

29 Июль 2020 2020-07-29T09:40:44+03:00

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В Екатеринбурге временно перекроют движение трамваев по улице Технической: от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей». Общественный транспорт не будет ходить там с 00:00 1 августа до 05:00 3 августа, а также с 00:00 8 августа до 05:00 10 августа в обоих направлениях.

Причина перекрытия – ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Техническая – Сортировочная и Техническая – Ватутина. Все это время маршруты № 7, 10, 13, 24 будут ходить по другим направлениям, а маршрут №12 временно закроется. Рассказываем подробнее:

Маршрут №7: станция «Эльмаш» – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – разворотное кольцо «Кушвинская».

Маршрут №10: станция «ЦПКиО» – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – разворотное кольцо «Кушвинская».

Маршрут №13: станция «40 лет ВЛКСМ» – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – станция «ВИЗ».

Маршрут №24: станция «Площадь Первой Пятилетки» – Машиностроителей – Кузнецова – Победы – Бакинских Комиссаров – Донбасская – Бебеля – Халтурина – станция «ВИЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU