Хотели заговорить, чтобы «снять порчу»: в Екатеринбурге мошенницы украли у бабушки 400 тысяч

29 Июль 2020 2020-07-29T09:06:22+03:00

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В минувшее воскресенье, 26 июля, в полицию Екатеринбурга обратилась 84-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что неделю назад у нее неизвестные похитили 400 тысяч рублей. А дело было так: 19 июля к ней на остановке «Онуфриева» подошла женщина и начала убеждать ее, что у бабушки в семье проблемы – и поэтому ей необходима помощь. Незнакомка также добавила, что если ее не послушать, неминуемо случится беда.

- В этот момент к мошеннице присоединилась еще одна гражданка. Вместе они увели доверчивую бабушку в ближайший двор, подальше от посторонних глаз, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Там женщины выспросили, сколько у нее есть денег, и потребовали принести их. По словам незнакомок, денежные средства нужно было «заговорить».

После этого бабушка взяла из дома 1000 долларов, а также сняла со своего счета 330 тысяч рублей. Она пыталась снять еще 400 тысяч, но такой суммы на втором ее счете не оказалось. Все деньги пенсионерка передала мошенницам. Одна из женщин достала черный пакет, положила в него деньги и спрятала к себе в сумку. Она рассказала доверчивой бабушке о том, что нужно обязательно снять порчу с денег, иначе в ее жизни все будет плохо. После этого она вернула пакет, велела положить его под подушку и держать там, не открывая, 10 дней.

- Через три дня бабушка открыла пакет и обнаружила, что вместо денег в нем лежали газеты. Тогда она пошла в полицию, - добавили в полиции.

Сейчас по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские устанавливают личности подозреваемых, а также место их нахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU