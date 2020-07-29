2020-07-29T06:44:27+03:00
Происшествия

На свердловской трассе произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш

Hyundai протаранил «Ладу», которая поворачивала налево
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 28 июля, на трассе «ЕкатеринбургТюмень» рядом с Заречным произошло серьезное ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш. Предварительно известно, что водитель легковушки Hyundai не рассчитал скорость и протаранил впереди стоящий автомобиль «Лада», который в тот момент ждал возможности повернуть налево.

В результате удара пострадал двухлетний мальчик, пассажир «Лады». Прибывшие медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и перелом грудной клетки. Малыша срочно госпитализировали в ДГКБ №9 в Екатеринбург. Во время аварии он сидел в специальном автокресле, которое соответствовало его весу и росту.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель Hyundai объяснил, что двигался в правом ряду, как вдруг перед ним неожиданно выехал грузовик. Чтобы избежать столкновения с ним, мужчина вывернул руль влево, а там как раз поворачивала «Лада», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Полицейские установили личности всех участников аварии. Окончательные причины выяснят в ходе дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воздухе запах гари: меры профилактики от свердловского Роспотребнадзора
На свердловской трассе произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш
Блогеров в костюмах Дедов Морозов, которые перекрыли дорогу в центре Екатеринбурга, поймали
Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» в поле
Екатеринбург занял второе место по количеству барбершопов среди городов России
Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали составили 10,8 млрд рублей в первом полугодии
Стала известна причина лесного пожара в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области
На Урале Росгвардия будет проверять маски у пассажиров и кондукторов
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урале не открывают ТЦ
Помогли новые машины и бригады: в Екатеринбурге снизилась нагрузка на скорую помощь
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения