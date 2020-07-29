На свердловской трассе произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш

29 Июль 2020 2020-07-29T06:44:27+03:00

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Минувшим вечером, 28 июля, на трассе «Екатеринбург – Тюмень» рядом с Заречным произошло серьезное ДТП, в котором пострадал двухлетний малыш. Предварительно известно, что водитель легковушки Hyundai не рассчитал скорость и протаранил впереди стоящий автомобиль «Лада», который в тот момент ждал возможности повернуть налево.

В результате удара пострадал двухлетний мальчик, пассажир «Лады». Прибывшие медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и перелом грудной клетки. Малыша срочно госпитализировали в ДГКБ №9 в Екатеринбург. Во время аварии он сидел в специальном автокресле, которое соответствовало его весу и росту.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель Hyundai объяснил, что двигался в правом ряду, как вдруг перед ним неожиданно выехал грузовик. Чтобы избежать столкновения с ним, мужчина вывернул руль влево, а там как раз поворачивала «Лада», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Полицейские установили личности всех участников аварии. Окончательные причины выяснят в ходе дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU