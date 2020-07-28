2020-07-28T12:54:42+03:00
Общество

На ЕВРАЗ КГОК запущен в работу первый гусеничный бульдозер с объемом отвала 35 кубических метров

Японский бульдозер подобной мощности впервые на Урале задействован в работе перегрузочного пункта железной руды
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Бульдозер Komatsu на ЕВРАЗ КГОК Фото: ЕВРАЗБульдозер Komatsu на ЕВРАЗ КГОК Фото: ЕВРАЗ
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В Северном карьере ЕВРАЗ Качканарского ГОКа ввели в эксплуатацию бульдозер Komatsu D475А с объемом сферического отвала 35 кубических метров. Японский бульдозер подобной мощности впервые на Урале задействован в работе перегрузочного пункта железной руды.

«Будущее комбината и города напрямую связано с разработкой запасов качканарской руды, и для этого нужна лучшая техника. Программа стратегического развития комбината предполагает переход на современное высокопроизводительное оборудование, которого достойны наши работники», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов.

Komatsu D475А будет работать на погрузочных пунктах в карьере в связке с БелАЗами грузоподъёмностью 240 тонн и экскаватором P&H (также входит в портфель брендов Komatsu) с объемом ковша 20 кубических метров. Комплекс видеонаблюдения, состоящий из четырёх камер и монитора в кабине водителя, обеспечивает безопасность передвижения техники. Ходовая часть с низким центром тяжести, длинными гусеницами и семью опорными катками обеспечивает высокую устойчивость машины и возможность преодоления подъемов.

Большой объем сферического отвала позволит в три раза быстрее по сравнению с прежними бульдозерами распределить горную породу для погрузки в думпкары. Также машина будет задействована в зачистке горизонтов и обваловании дорог в карьерах ЕВРАЗ КГОК.

Вес бульдозера с навесным оборудованием составляет 108 тонн, высота почти 5 метров. Он приспособлен для работы в условиях резких перепадов температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Двенадцатицилиндровый двигатель мощностью 890 л.с. позволяет развивать скорость до 14 км/час. Уровень шумоизоляции, вибрации, а также климат-контроль в кабине управления соответствуют самым высоким стандартам качества, что подтверждено международными сертификатами.

В 2021 году ЕВРАЗ КГОК планирует закупить еще два бульдозера Komatsu D475А. В перспективе они будут задействованы в разработке Собственно-Качканарского месторождения.

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