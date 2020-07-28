2020-07-28T12:23:55+03:00
Общество

Берут чаще и больше: УБРиР проанализировал поведение своих заемщиков

Анализ данных показал, что количество выданных в июне кредитов увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем в два раза
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Оформить кредит по ставке от 6,5% по-прежнему можно на сайте, в офисе, интернет-банке, мобильном приложенииОформить кредит по ставке от 6,5% по-прежнему можно на сайте, в офисе, интернет-банке, мобильном приложенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) проанализировали заемщиков, пришедших в банк в мае и июне, и выяснили, что женщины берут кредит чаще, в то время как мужчины предпочитают брать большие суммы. В целом же за взятый период средняя сумма кредита возросла на 20%.

Анализ данных показал, что количество выданных в июне кредитов увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем в два раза, при этом женщины по-прежнему оформляют займ чаще (60%), чем мужчины (40%). Однако сильная половина человечества предпочитает брать в кредит суммы больше — в среднем на 20%. Средние суммы взятых в первый летний месяц займов увеличились: у женщин — на 24%, у мужчин — на 15%.

Согласно исследованию, список топ-3 регионов по количеству взятых кредитов за рассматриваемый период возглавил Екатеринбург, на второе место вышла Свердловская область и на третьем — Челябинская область. Однако специалисты отметили, что в июне кредиты стали оформлять и жители регионов, которые в мае не проявляли интерес к заемным средствам: Волгоградской, Курганской, Курской, Липецкой, Томской и Тюменской областей.

«Интерес к кредитам растет повсеместно, при этом ожидания людей стабилизируются, что позволяет брать большие суммы, чем ранее. Например, средняя сумма займа в столице Урала выросла на 27%, а в Кировской области — на 32%. Это говорит о том, что уверенность населения в завтрашнем дне растет и в понимании жителей экономическая ситуация в стране стабилизируется. Этому способствует и снижение ставок по кредитам и рефинансированию: у нас минимальная ставка составляет 6,5%. Это оптимальное время для того, чтобы рефинансировать уже имеющиеся кредиты, взять средства на летний отпуск или перестройку дачи», — отмечает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Ольга Сивцова.

Оформить кредит по ставке от 6,5% по-прежнему можно на сайте, в офисе, интернет-банке, мобильном приложении.

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