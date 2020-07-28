Водителя выбросило через окно: на Урале произошло смертельное ДТП

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Ранним утром 28 июля на 50-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 40-летний мужчина, который сидел за рулем Ford, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась, а водителя выбросило через левое боковое стекло. От полученных травм он скончался на месте. Как считают инспекторы ГИБДД, скорее всего, мужчина не был пристегнут ремнем.

Водителем оказался житель Нижнего Тагила, стаж вождения которого – шесть лет. Автомобиль принадлежал ему. В тот момент, когда произошла авария, он ехал из Екатеринбурга домой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Очевидцы происшествия рассказали, что сначала левыми колесами автомобиль выехал на левую обочину, отчего машина потеряла управление, произошел занос ТС и последующий съезд в правый кювет, где произошло опрокидывание автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Полицейские установили личность погибшего. Точная причина ДТП выяснится в ходе следствия. Кроме того, будет проведена экспертиза, которая покажет, был ли в тот момент водитель пьян. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать ПДД, скоростной режим, а также не садиться за руль в утомленном виде.