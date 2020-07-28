На Урале школьница оседлала памятник Герою Советского Союза и показала ему средний палец

28 Июль 2020 2020-07-28T11:38:39+03:00

Ее уже нашли, теперь ее семью и школу, где она учится, проверяет прокуратура

Изменить размер текста: A A

В Белоярском ГО Свердловской области 24 июля произошло вопиющее событие: 12-летняя школьница забралась на памятник Герою Советского Союза и стала позировать, показывая неприличные жесты. Кадры ее фотосессии были выложены в сообществе «Подслушано в Белоярском» в соцсети. Их заметила прокуратура, которая тут же начала проверку.

Подростка быстро нашли. Оказалось, она живет со своей бабушкой. А ее родители проживают отдельно.

- Белоярская межрайонная прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Будет установлено, какая работа по правовому и патриотическому воспитанию проводится в образовательном учреждении, в котором обучается подросток.

Памятник, который стал объектом фотосессии, - бюст Попова Николая Антоновича, советского военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. Он родился в поселке Черемхова Белоярского ГО в 1922 году и погиб на войне в 1943 году.

ИСТОЧНИК KP.RU