2020-07-28T10:57:37+03:00
Недвижимость

Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках реконструкции Макаровского моста

Объект является приоритетным для города
Лев ИСТОМИН
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Глава города объезжает все районыГлава города объезжает все районыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ходе реконструкции Макаровского моста на улице Челюскинцев. По его словам, сейчас идее конкурс на новые объемы работы, которые начнутся в августе этого года.

В 2021 году будет смонтирован второй мост и завершен монтаж развязки по улице Гражданская, которая будет заведена под мост и направлена влево в сторону железнодорожного вокзала.

Мэр Екатеринбурга рассказывает о реконструкции Макаровского моста.28 июля 2020 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о дальнейших планах по реконструкции Макаровского моста по улице Челюскинцев. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

- У нас Гражданская должна уйти под мост влево, чтобы мы потом могли закончить перекресток рядом с мостом, - говорит Александр Высокинский. – Как закончим, у нас есть хороший проект благоустройства, высадим деревья не менее 5 метров в высоту. То есть зелено будет сразу. Но это стройплощадка.

По словам градоначальника, этот проект является для города приоритетным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках реконструкции Макаровского моста
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