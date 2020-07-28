2020-07-28T10:58:20+03:00
Общество

Девять раз в неделю: рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды станут ежедневными

Из столицы Урала на Северный Кавказ можно будет долететь за три часа
Мария Трапезникова
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Новые рейсы открывают «Уральские авиалинии»Новые рейсы открывают «Уральские авиалинии»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово рейсы в Минеральные воды станут ежедневными. Сейчас полеты из Екатеринбурга на Северный Кавказ выполняют «Уральские авиалинии» четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), а также «РусЛайн» с транзитом в Саранске (по четвергам и воскресеньям).

А с 3 августа в Минводы открываются дополнительные рейсы – их будут выполнять «Уральские авиалинии» по понедельникам, и с 12 августа – по средам и пятницам.

- Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Время в пути составит три часа, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Благодаря открытию дополнительных частот, уже этим летом рейс из Екатеринбурга в Минводы станет ежедневным, а число вылетов достигнет девяти раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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