Были проблемы с соседями: на Уралмаше сгорел продуктовый магазин

28 Июль 2020 2020-07-28T09:13:43+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, на Уралмаше, произошел сильный пожар – сгорел продовольственный магазин «Выгодный», расположенный на проспекте Космонавтов. Диспетчеры получили вызов в 02:07. Как рассказали местные жители, у администрации магазина были проблемы с соседями.

- Магазин торговал куртками, дубленками и так далее. Они включают каждый день музыку, чтобы зазывать клиентов. Вчера прибежала женщина в возрасте, начала ругаться, что они не дают спать детям днем. А сегодня магазин находится вот в таком состоянии, - рассказала в сообществе «Инцидент Екатеринбург» местная жительница Ольга.

В пресс-служба МЧС по Свердлвоской области информацию о пожаре подтвердили и сообщили, что огонь повредил входную двери магазина и оконную раму квартиры на втором этаже. Пожар еще до прибытия спасателей потушили местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU