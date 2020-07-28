2020-07-28T09:13:43+03:00
Происшествия

Были проблемы с соседями: на Уралмаше сгорел продуктовый магазин

Местные жители часто жаловались на громкую музыку
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Минувшей ночью в Екатеринбурге, на Уралмаше, произошел сильный пожар – сгорел продовольственный магазин «Выгодный», расположенный на проспекте Космонавтов. Диспетчеры получили вызов в 02:07. Как рассказали местные жители, у администрации магазина были проблемы с соседями.

- Магазин торговал куртками, дубленками и так далее. Они включают каждый день музыку, чтобы зазывать клиентов. Вчера прибежала женщина в возрасте, начала ругаться, что они не дают спать детям днем. А сегодня магазин находится вот в таком состоянии, - рассказала в сообществе «Инцидент Екатеринбург» местная жительница Ольга.

В пресс-служба МЧС по Свердлвоской области информацию о пожаре подтвердили и сообщили, что огонь повредил входную двери магазина и оконную раму квартиры на втором этаже. Пожар еще до прибытия спасателей потушили местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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