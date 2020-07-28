Ночью в Екатеринбурге в жилом доме расстреляли мужчину

28 Июль 2020 2020-07-28T07:29:43+03:00

К счастью, он остался жив, сейчас он в больнице

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Этой ночью жители дома №29А на улице Машинной, что в Екатеринбурге, проснулись от громкого шума – кто-то стрелял. По словам местных жителей, звуки доносились из квартиры, на место сразу же вызвали полицию. Информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» подтвердили.

- В настоящее время полиция проверяет эту информацию и принимает меры по задержанию подозреваемого, - рассказали нам в ведомстве.

К счастью, мужчине, в которого стреляли, удалось выжить – сейчас он находится в больнице под присмотром медиков. А делом занимается Следственный комитет. Мы запросили информацию в пресс-службе, нам обещали ответить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU