Ночью в Екатеринбурге в жилом доме расстреляли мужчину
Этой ночью жители дома №29А на улице Машинной, что в Екатеринбурге, проснулись от громкого шума – кто-то стрелял. По словам местных жителей, звуки доносились из квартиры, на место сразу же вызвали полицию. Информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» подтвердили.
- В настоящее время полиция проверяет эту информацию и принимает меры по задержанию подозреваемого, - рассказали нам в ведомстве.
К счастью, мужчине, в которого стреляли, удалось выжить – сейчас он находится в больнице под присмотром медиков. А делом занимается Следственный комитет. Мы запросили информацию в пресс-службе, нам обещали ответить в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU