54 уральских выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку

28 Июль 2020 2020-07-28T06:45:55+03:00

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25 июля в России завершился основной период сдачи ЕГЭ, результаты уже известны практически по всем дисциплинам. В этом году в Свердловской области экзаменационной кампании приняли участие больше 19 тысяч выпускников этого года и прошлых лет. Трое получили 200 баллов по основным предметам (русский язык и математика). Кроме того, по уже известным результатам, в регионе есть «стобалльники» в каждом из предметов, но больше всего тех, кто сдавал русский язык (54). А теперь немного о статистике.

Физику сдавали 3494 человека: 12 написали на 100 баллов, 18 получили 99 баллов, 390 преодолели порог 80 баллов.

Историю сдавали 2489 выпускников: 11 человек набрали 100 баллов, кстати двое из них – выпускники прошлых лет. Каждый десятый набрал 80 баллов и выше.

Еще не подведены итоги по обществознанию, химии, биологии и иностранным языкам. Как уверяют в Министерстве образования Свердловской области, все результаты будут получены до 3 августа.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в этом году сдавали по особым правилам: с социальной дистанцией, которая не позволяла в одном кабинете находиться больше 11 выпускникам, с антисептиками, и термометрией на входах. На каждом из проводимых экзаменов были случаи, когда человека не допускали из-за высокой температуры. Для таких ребят специально предусмотрен резервный период сдачи – с 3 по 8 августа. Все вопросы, касающиеся ЕГЭ, можно задать по телефонам «горячей линии» регионального Министерства образования: 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091), 8 (343) 312-02-23.

ИСТОЧНИК KP.RU