В Свердловской области занято три четверти коек для больных коронавирусом

27 Июль 2020 2020-07-27T18:46:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге и Свердловской области на сегодняшний день занято 76,1% коек, развернутых для больных с COVID-19. Всего в медицинских учреждениях Среднего Урала развернуто 6 847 коек для больных с коронавирусом, из которых занято 5 212 коек. На сайте полпредства говорится, что это самая большая занятость среди регионов Уральского федерального округа.

Сейчас в Свердловской области под наблюдением медиков находятся 21 086 человек, 5 212 из них лежат в больницах. В регионе развернуто 12 обсерваторов с 1 144 койками, на которых разместили 596 человек.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU