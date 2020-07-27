2020-07-27T18:46:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области занято три четверти коек для больных коронавирусом

Всего в больницах региона развернуто 6 847 коек
Лев ИСТОМИН
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Три четверти коечного фонда для коронавирусных больных уже занятоТри четверти коечного фонда для коронавирусных больных уже занятоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области на сегодняшний день занято 76,1% коек, развернутых для больных с COVID-19. Всего в медицинских учреждениях Среднего Урала развернуто 6 847 коек для больных с коронавирусом, из которых занято 5 212 коек. На сайте полпредства говорится, что это самая большая занятость среди регионов Уральского федерального округа.

Сейчас в Свердловской области под наблюдением медиков находятся 21 086 человек, 5 212 из них лежат в больницах. В регионе развернуто 12 обсерваторов с 1 144 койками, на которых разместили 596 человек.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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