2020-07-27T18:17:44+03:00
Общество

На что жители Железнодорожного района пожаловались мэру Екатеринбурга

Александр Высокинский провел онлайн-прием горожан
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Глава города пообщался с жителями одного из районовГлава города пообщался с жителями одного из районовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел онлайн-прием жителей Железнодорожного района уральской столицы. Горожане рассказали градоначальнику о проблемах, которые их волнуют больше всего.

Итак, на что жаловались жители района мэру Екатеринбурга?

1. Светлана Филимонова рассказала о нарушениях в работе летнего кафе на Билимбаевской, 15, из-за чего страдают жители окрестных домов.

Реакция: мэр заявил, что кафе работает с нарушением закона. Администрация города уже обратилась во все возможные инстанции, которые должны вынести решение о закрытии объекта.

2. Агния Виноградов обратила внимание Александра Высокинского на благоуостройство сквера по улице Пехотинцев.

Реакция: по словам мэра, сквера обновят в этом сезоне – здесь заменят пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.

3. Ольга Шаргина посетовала на аварийное состояние ДК «Сортировочный».

На днях Высокинский объехал Орджоникидзевский район Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях Высокинский объехал Орджоникидзевский район ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Реакция: глава Екатеринбурга распорядился включить объект в маршрут предстоящего объезда Железнодорожного района, чтобы лично оценить обстановку и принять решение о дальнейшей судьбе ДК.

4. Светлана Седухина попросила мэра Екатеринбурга обеспечить доступность поселка Шувакиш для общественного транспорта.

Реакция: Александр Высокинский поручил главе Железнодорожного района Андрею Курочкину проработать вопрос о транспортном обеспечении жителей отдаленных территорий района.

На днях глава Екатеринбурга пообщается с жителями Верх-Исетского и Октябрьского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Непростое решение»: Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал»
В Свердловской области занято три четверти коек для больных коронавирусом
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
На что жители Железнодорожного района пожаловались мэру Екатеринбурга
Спасители завершили работы в зоне ЧС на Урале
Tele2 нарастила оборот по финансовым сервисам
Жительница Первоуральска подарила мошенникам миллион
Свердловский губернатор объяснил запрет групповых тренировок в фитнес-клубах
Политолог Федор Крашенинников проведет в камере весь срок ареста
В центре Екатеринбурга полыхал барак
В Свердловской области из-за пандемии сократился ввод жилья
В Свердловской области еще на неделю продлили ограничения по коронавирусу
В Екатеринбурге массово скупают электросамокаты