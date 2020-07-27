На что жители Железнодорожного района пожаловались мэру Екатеринбурга

27 Июль 2020 2020-07-27T18:17:44+03:00

Глава города пообщался с жителями одного из районов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 27 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел онлайн-прием жителей Железнодорожного района уральской столицы. Горожане рассказали градоначальнику о проблемах, которые их волнуют больше всего.

Итак, на что жаловались жители района мэру Екатеринбурга?

1. Светлана Филимонова рассказала о нарушениях в работе летнего кафе на Билимбаевской, 15, из-за чего страдают жители окрестных домов.

Реакция: мэр заявил, что кафе работает с нарушением закона. Администрация города уже обратилась во все возможные инстанции, которые должны вынести решение о закрытии объекта.

2. Агния Виноградов обратила внимание Александра Высокинского на благоуостройство сквера по улице Пехотинцев.

Реакция: по словам мэра, сквера обновят в этом сезоне – здесь заменят пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы.

3. Ольга Шаргина посетовала на аварийное состояние ДК «Сортировочный».

На днях Высокинский объехал Орджоникидзевский район ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Реакция: глава Екатеринбурга распорядился включить объект в маршрут предстоящего объезда Железнодорожного района, чтобы лично оценить обстановку и принять решение о дальнейшей судьбе ДК.

4. Светлана Седухина попросила мэра Екатеринбурга обеспечить доступность поселка Шувакиш для общественного транспорта.

Реакция: Александр Высокинский поручил главе Железнодорожного района Андрею Курочкину проработать вопрос о транспортном обеспечении жителей отдаленных территорий района.

На днях глава Екатеринбурга пообщается с жителями Верх-Исетского и Октябрьского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU