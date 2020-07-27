В Екатеринбурге под суд отправили бизнесмена, который задолжал своим сотрудникам 400 тысяч

27 Июль 2020 2020-07-27T15:03:05+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местного 49-летнего бизнесмена, которого обвиняют в невыплате трем своим сотрудникам зарплаты. Работникам не получили деньги период с августа 2017 по февраль 2018 года. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей.

- При этом через расчетные счета организации в этот период времени прошли денежные средства в сумме свыше полумиллиона рублей, которые были израсходованы на иные цели, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Во время следствия был допрошен ряд свидетелей, проведены различные экспертизы, а также проанализированы финансовые и бухгалтерские документы. Кроме того суд наложил арест на имущество бизнесмена. Свою вину тот не признал, но заведенное уголовное дело все равно было передано в суд. Теперь ему грозит до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU