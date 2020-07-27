Один в маске, другой в очках: в Нижнем Тагиле разыскивают воришек, стащивших из магазина алкоголь

27 Июль 2020 2020-07-27T14:05:48+03:00

Молодые люди засветились на записи с камеры видеонаблюдения

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Полиция Нижнего Тагила устанавливает личности двух молодых людей, ограбивших продуктовый магазин на улице Победы. Воришки стащили оттуда алкоголь. Но их поступок не остался незамеченным, попав на записи камеры видеонаблюдения.

Один из воров одет в серую футболку, темные спортивные штаны и красные кроссовки. На нем медицинская маска.

Второй одет в черную футболку, красные спортивные шорты и темные кроссовки. На нем солнечные очки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792838" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Тагиле молодые люди украли из магазина алкоголь.Видео: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

На записи видно, как они проходят в торговый зал, задерживаются у витрин со спиртным, быстро хватают по бутылке алкоголя и бегут на выход мимо касс. Их пытается задержать работница магазина, но у нее не выходит – она возвращается обратно.

В полиции отдел дознания по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Если вы вдруг видели где-то молодых людей или знаете их, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 47-71-02.

ИСТОЧНИК KP.RU