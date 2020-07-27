Тихий блендер PHB 1583L Silent от Polaris – современные технологии на вашей кухне

27 Июль 2020 2020-07-27T12:58:46+03:00

Наконец-то можно приготовить вкусный завтрак и при этом не разбудить раньше времени никого из близких

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Швейцарский бренд Polaris представляет новинку — тихий электрический блендер PHB 1583L Silent. Наконец-то можно приготовить вкусный завтрак и при этом не разбудить раньше времени никого из близких!

Погружной блендер Polaris PHB 1583L Silent — это многофункциональный прибор 4 в 1: блендер, измельчитель и миксер + насадка для пюре. Блендерная насадка подойдет для приготовления соусов, супов-пюре, домашнего майонеза, детского питания и молочных коктейлей. Нож измельчителя позволит быстро нарубить вареное мясо, сыр или овощи, насадка миксера превратит в густую пену такие продукты, как белки, сметана и десертные крема, а с помощью четвертой насадки можно с легкостью приготовить воздушное пюре.

Прибор оборудован 4-лепестковым ножом с титановым покрытием «4 PRO TITAN», что позволяет ему сохранить прочность и остроту на долгие годы. Насадка блендера и венчик изготовлены и нержавеющей стали, поэтому он отлично измельчает и смешивает ингредиенты.

Для большего комфорта применения в комплекте предусмотрена подставка, чтобы можно было хранить блендер прямо на столешнице, не царапая ее и не рискуя уронить прибор. Вместительный мерный стакан 0,7 л оснащен удобной крышкой для защиты от разбрызгивания продуктов, чтобы не пачкать кухню. Также в комплекте идет емкая чаша измельчителя объемом 0,5 л, поэтому можно не загружать ингредиенты несколько раз подряд. Блендером удобно пользоваться, он легко моется и не впитывает запахи.

Мощность блендера – 1500 Вт, в нем предусмотрено 25 скоростей с плавной регулировкой скорости и режим турбо, которые помогут быстро добиться необходимой консистенции и решить даже сложные кулинарные задачи без особого шума.

Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки с технологией PROtect+ обеспечивает надежность и долговечность блендера. Даже при слишком долгом использовании он не выйдет из строя, а отключится на время и снова будет готов к работе после остывания.

Гарантия 2 года.