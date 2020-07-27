2020-07-27T12:58:46+03:00
Общество

Тихий блендер PHB 1583L Silent от Polaris – современные технологии на вашей кухне

Наконец-то можно приготовить вкусный завтрак и при этом не разбудить раньше времени никого из близких
Поделиться:
Фото: предоставлено PolarisФото: предоставлено Polaris
Изменить размер текста:

Швейцарский бренд Polaris представляет новинку — тихий электрический блендер PHB 1583L Silent. Наконец-то можно приготовить вкусный завтрак и при этом не разбудить раньше времени никого из близких!

Погружной блендер Polaris PHB 1583L Silent — это многофункциональный прибор 4 в 1: блендер, измельчитель и миксер + насадка для пюре. Блендерная насадка подойдет для приготовления соусов, супов-пюре, домашнего майонеза, детского питания и молочных коктейлей. Нож измельчителя позволит быстро нарубить вареное мясо, сыр или овощи, насадка миксера превратит в густую пену такие продукты, как белки, сметана и десертные крема, а с помощью четвертой насадки можно с легкостью приготовить воздушное пюре.

Прибор оборудован 4-лепестковым ножом с титановым покрытием «4 PRO TITAN», что позволяет ему сохранить прочность и остроту на долгие годы. Насадка блендера и венчик изготовлены и нержавеющей стали, поэтому он отлично измельчает и смешивает ингредиенты.

Для большего комфорта применения в комплекте предусмотрена подставка, чтобы можно было хранить блендер прямо на столешнице, не царапая ее и не рискуя уронить прибор. Вместительный мерный стакан 0,7 л оснащен удобной крышкой для защиты от разбрызгивания продуктов, чтобы не пачкать кухню. Также в комплекте идет емкая чаша измельчителя объемом 0,5 л, поэтому можно не загружать ингредиенты несколько раз подряд. Блендером удобно пользоваться, он легко моется и не впитывает запахи.

Мощность блендера – 1500 Вт, в нем предусмотрено 25 скоростей с плавной регулировкой скорости и режим турбо, которые помогут быстро добиться необходимой консистенции и решить даже сложные кулинарные задачи без особого шума.

Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки с технологией PROtect+ обеспечивает надежность и долговечность блендера. Даже при слишком долгом использовании он не выйдет из строя, а отключится на время и снова будет готов к работе после остывания.

Гарантия 2 года.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасители завершили работы в зоне ЧС на Урале
Tele2 нарастила оборот по финансовым сервисам
Жительница Первоуральска подарила мошенникам миллион
Свердловский губернатор объяснил запрет групповых тренировок в фитнес-клубах
Политолог Федор Крашенинников проведет в камере весь срок ареста
В центре Екатеринбурга полыхал барак
В Свердловской области из-за пандемии сократился ввод жилья
В Свердловской области еще на неделю продлили ограничения по коронавирусу
В Екатеринбурге массово скупают электросамокаты
В Екатеринбурге под суд отправили бизнесмена, который задолжал своим сотрудникам 400 тысяч
На жд станции Нижнего Тагила задержали наркомана
В Екатеринбурге РЖД увеличивает мощность лаборатории, где делают тесты на COVID-19
Один в маске, другой в очках: в Нижнем Тагиле разыскивают воришек, стащивших из магазина алкоголь
ВТБ в Свердловской области выдал ипотеку под 6,5% на 1,25 миллиардов рублей
Спасатели МЧС нашли 150 нарушителей на водоемах
Тихий блендер PHB 1583L Silent от Polaris – современные технологии на вашей кухне
В Свердловской области полыхают 42 лесных пожара
В Екатеринбург прибыла первая партия новых «скорых»
Новая коллекция посуды Solid от Polaris, стойкая к перепадам температуры
Уральский мухтасибат не будет проводить массовые молитвы на Курбан-байрам
На Урале прокуратура через суд добилась реставрации моста
Уральская прокуратура нашла нарушения в заплесневелом детском саду
От коронавируса умерли еще четыре уральца
На Урале мошенники обокрали бабушку на два миллиона
За что Мишустин наградил первого мэра современного Екатеринбурга Аркадия Чернецкого?
Больнице Каменска-Уральского для лечения «ковидных» больных подарили новый КТ
Жителей Нижних Серег, где произошел потоп, подключают к газу
В центре Екатеринбурга на полтора месяца перекрывают улицу
Уральца отправили на 11 лет в тюрьму за то, что он сбросил с балкона своего товарища