Жителей Нижних Серег, где произошел потоп, подключают к газу

27 Июль 2020 2020-07-27T09:24:53+03:00

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Неделю назад в Нижних Сергах произошел сильный потоп, из-за которого сотни домов оказались под водой. Ив от уже седьмой день в городе работают спасатели МЧС, энергетики, коммунальщики и волонтеры, которые ликвидируют последствия ЧС. С начала работ с улиц и придомовых территорий было вывезено 3915 кубометров мусора, откачано 437 кубометров воды. Накануне спасатели высушили подвалы домов и обследовали три автомобильных моста, которые остались целы после потопа.

- С помощью тяжелой техники проводится расчистка и углубление русел рек, грейдирование и отсыпка грунтом улиц, валка и распиловка деревьев вдоль русел рек, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Сейчас газовики восстанавливают размытый участок газопровода высокого давления. Волонтеры обходят пострадавших жителей и раздают продуктовые наборы и питьевую воду. Специалисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей продезинфицировали две школы и местную администрацию, в которых развернуты пункты временного пребывания.

Всего в ликвидации последствий задействованы 286 человек, 73 единицы техники. В том числе от МЧС России 122 человека и 18 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU