Девочка в коме: на Урале «Лада» сбила подростка на велосипеде

27 Июль 2020 2020-07-27T07:31:13+03:00

Она не слезла с транспорта перед тем, как перейти «зебру»

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В минувшие выходные в Ирбите, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. 24-летний молодой человек, сидевший за рулем «Лады», сбил ее на пешеходном переходе. 15-летний ребенок не слез с велосипеда, прежде чем пройти «зебру».

- Девочка получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи была доставлена в ЦГБ Ирбита, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Сотрудники полиции провели контрольное торможение автомобиля при скорости 40 км/час.

Полицейскими было установлено, что девочка направлялась в гости к подругам. От сильного удара она впала в кому. Ей поставили диагноз: ушиб головного мозга и закрытый перелом средней трети левой голени.

Сейчас по факту аварии ведется административное расследование. По итогам проверки будет принято обоснованное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU