В Невьянске водитель «Лады» насмерть сбил 17-летнего парня
В Невьянске Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб 17-летний подросток. Как рассказали в отделении пропаганды ведомства, водитель «Лады» сбил парня на 18 километре трассы Невьянск – Сербишино.
Дорожно -транспортное происшествие произошло 26.07.2020 года около 12 часов на 18 км. автодороги Невьянск – Сербишино.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель, мужчина 1994 года рождения, стаж вождения 8 лет, при движении в сторону деревни Сербишино, допустил наезд на пешехода, который неожиданно начал переходить проезжую часть, - сообщили в ГИБДД.
От полученных травм юноша скончался до приезда скорой помощи. Позже выяснилось, что погибший уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
- Водитель «Лады «пояснил автоинспекторам, что юноша стоял на проезжей части и разговаривал с водителем другого транспортного средства, а потом неожиданно начал переходить проезжую часть, когда расстояние было уже меньше 10 метров до его автомобиля, наезда избежать не удалось, - добавили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU