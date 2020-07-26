В Невьянске водитель «Лады» насмерть сбил 17-летнего парня

26 Июль 2020 2020-07-26T19:09:24+03:00

17-летний парень попал в ДТП на 18-м километре дороги Невьянск — Сербишино. Фото: УГИБДД по Свердловской области

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В Невьянске Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб 17-летний подросток. Как рассказали в отделении пропаганды ведомства, водитель «Лады» сбил парня на 18 километре трассы Невьянск – Сербишино.

Дорожно -транспортное происшествие произошло 26.07.2020 года около 12 часов на 18 км. автодороги Невьянск – Сербишино.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель, мужчина 1994 года рождения, стаж вождения 8 лет, при движении в сторону деревни Сербишино, допустил наезд на пешехода, который неожиданно начал переходить проезжую часть, - сообщили в ГИБДД.

От полученных травм юноша скончался до приезда скорой помощи. Позже выяснилось, что погибший уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- Водитель «Лады «пояснил автоинспекторам, что юноша стоял на проезжей части и разговаривал с водителем другого транспортного средства, а потом неожиданно начал переходить проезжую часть, когда расстояние было уже меньше 10 метров до его автомобиля, наезда избежать не удалось, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU