На водоемах Свердловской области нашли полторы сотни нарушений при эксплуатации катеров

26 Июль 2020 2020-07-26T12:16:58+03:00

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Специалисты государственной инспекции по маломерным судам подвели итоги рейда по водоемам Свердловской области.

С начала навигационного периода было составлено 156 протоколов об административной ответственности на судовладельцев, нарушивших правила эксплуатации маломерных судов. Общая сумма штрафов превысила 150 тысяч рублей.

- Среди наиболее часто встречающихся нарушений - отсутствие спасательных жилетов на пассажирах судов. Штраф за это составляет от 300 до 500 рублей. Более серьёзные санкции были применены к тем, кто эксплуатировал судно, не прошедшее техническое освидетельствование - штраф за такое нарушение достигает 10 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что управление незарегистрированным судном стоило нескольким судовладельцам от 15 до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU