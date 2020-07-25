2020-07-25T20:51:47+03:00
Общество

В Казани задержали уральскую общественницу Екатерину Петрову

Задержание было связано с ложным сообщением об акте терроризма
Евгений СТОЯНОВ
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В момент задержания Петрова читала лекцию о коррупции в сфере госзакупок. Фото: Transparency InternationalВ момент задержания Петрова читала лекцию о коррупции в сфере госзакупок. Фото: Transparency International
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В Казани задержали задержали известную екатеринбургскую общественницу Екатерину Петрову, которая также является руководителем уральского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International. Одно из главных направлений деятельности общественницы - выявление коррупцию при анализе госзакупок. Задержание произошло в момент, когда Екатерина Петрова читала лекцию на эту тему.

- Силовики ворвались в штаб «Объединенных демократов» в Казани, где проходила лекция Екатерины о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших, - рассказали в Transparency International.

В организации уточнили, что причина задержания была неизвестна, а вместе с Петровой задержали еще 15 человек.

Недавно Екатерину Петрову отпустили из казанского ОВД. в Transparency International уточнили, что общественницу допросили в качестве свидетеля по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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